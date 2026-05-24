به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست معاونین میراث‌فرهنگی و گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و سازمان مردم نهاد توسعه و عمران روستایی بهده که با هدف بررسی چالش‌ها و فرصت‌های حوزه گردشگری روستای بهده برگزار شد، ظرفیت‌های بی‌نظیر این منطقه در حوزه‌های گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.



سلیم محمدی سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به نقش کلیدی تشکل‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در توسعه گردشگری اظهار کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد بازوهای توانمند این اداره‌کل در شناسایی پتانسیل‌های بومی و تسهیل‌گری در اجرای طرح‌های توسعه گردشگری هستند.



او افزود: حمایت از طرح‌های خلاقانه و پایدارِ جوامع محلی، اولویت اصلی این اداره‌کل است. امیدواریم همکاری با سازمان مردم‌نهاد توسعه و عمران روستای بهده، الگویی موفق برای سایر مناطق استان در راستای جذب گردشگر، توانمندسازی جامعه محلی و اشتغال‌زایی مبتنی بر میراث‌فرهنگی و ظرفیت‌های بومی باشد.



در این جلسه، نمایندگان سازمان مردم نهاد توسعه و عمران روستایی بهده نیز به ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت‌گرفته، برنامه‌های پیش‌رو پرداختند و پیشنهادهای خود را برای تقویت گردشگری در این منطقه ارائه کردند.

