به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان، روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از تاسیسات گردشگری کهتویه بستک که با هدف ارزیابی میدانی وضعیت موجود و بررسی نیازهای توسعه‌ای این منطقه گردشگری انجام شد، بر اهمیت نقش روستاهای هدف گردشگری در توزیع متوازن سفر تأکید کرد.



سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان در این بازدید ضمن بررسی روند ارائه خدمات در اقامتگاه‌ها و تاسیسات گردشگری کهتویه، اظهار کرد: روستای کهتویه به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر فرهنگی، بومی و اقلیمی، یکی از نقاط قوت گردشگری در غرب استان هرمزگان محسوب می‌شود.



او افزود: هدف از این بازدیدها، شناسایی چالش‌های پیش‌روی بهره‌برداران، رفع موانع موجود و ارتقای استاندارد خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران است تا بتوانیم تجربه‌ای متمایز و باکیفیت را برای بازدیدکنندگان رقم بزنیم.



محمدی با اشاره به ضرورت حمایت از جوامع محلی برای توسعه پایدار، خاطرنشان کرد: توانمندسازی فعالان گردشگری روستایی و رعایت ضوابط فنی در تاسیسات گردشگری، اولویت اصلی این معاونت است و تلاش می‌کنیم با ارائه راهکارهای حمایتی، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری شهرستان بستک را فراهم آوریم.



در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با بهره‌برداران تاسیسات گردشگری، بر ضرورت رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و همچنین معرفی اصولی صنایع‌دستی و غذاهای بومی منطقه به گردشگران تأکید شد.



روستای کهتویه در شهرستان بستک هرمزگان به دلیل معماری خاص و ویژگی‌های فرهنگی منحصربه‌فرد، همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده و توسعه زیرساخت‌های آن می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد محلی و صنعت گردشگری استان ایفا کند.

