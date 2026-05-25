به گزارش خبرنگار میراثآریا، سپهر زارعی روز یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از شهر کوشکنار که با هدف ارزیابی وضعیت بناهای واجد ارزش شهرستان پارسیان انجام شد، ضمن بررسی وضعیت معماری مقبره «شیخ انصار»، بر لزوم مستندسازی دقیق برای حفظ هویت فرهنگی منطقه تأکید کرد.
معاون میراثفرهنگی هرمزگان با بیان اینکه این آرامگاه متعلق به «محمدصادق» ملقب به شیخ انصار، از عرفا و فضلای بنام شهر کوشکنار است، افزود: اهمیت معنوی و تاریخی این بنا برای جامعه محلی و سابقه عرفانی شخصیت مدفون در آن، ادارهکل را بر آن داشته تا با اولویت، فرآیند مستندسازی و تهیه پرونده ثبتی آن را برای قرارگیری در فهرست آثار ملی ایران آغاز کند.
او در ادامه تصریح کرد: ثبت یک اثر، نخستین گام حقوقی برای حفاظت دائمی و تأمین اعتبار مرمتی است و بر همین اساس، معاونت میراثفرهنگی تهیه اسناد فنی، نقشهها، مستندات تاریخی و گزارش توجیهی این اثر را در دستور کار قرار داده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: حفظ میراث ملموس و ناملموس منطقه، بهویژه در شهر کوشکنار، نیازمند همکاری جوامع محلی و شهرداری است تا با تدوین ضوابط حفاظتی، این بنا از گزند آسیبهای احتمالی مصون بماند.
مقبره شیخ انصار بهعنوان یکی از کانونهای فرهنگی و تاریخی شهر کوشکنار، مورد احترام اهالی منطقه است و اقدامات ثبتی آن در راستای سیاستهای صیانتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در شهرستان پارسیان پیگیری میشود.
