برگزاری کارگاه تخصصی حصیربافی در بندرعباس با هدف احیای هنرهای بومی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در کارگاه تخصصی حصیربافی که روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، سرفصلهای شناخت انواع برگهای درخت نخل (پیش)، روشهای تخصصی آمادهسازی الیاف و تکنیکهای اصولی رنگدهی به حصیر برای شرکتکنندگان ارائه شد.
هدف از برگزاری این رویداد، حفظ میراث فرهنگی منطقه، آموزش دانش فنی به علاقهمندان و شناسایی ظرفیتهای کارآفرینی و اقتصادی در حوزه صنایعدستی بومی اعلام شده است. شرکتکنندگان در پایان این دوره علاوه بر کسب مهارتهای عملی، با چشمانداز اقتصادی و روشهای تجاریسازی محصولات حصیربافی نیز آشنا شدند.
برگزاری چنین کارگاههایی در راستای تقویت زنجیره تولید صنایعدستی و انتقال دانش بومی به نسلهای جدید صورت میگیرد تا ضمن صیانت از هنرهای اصیل، زمینههای لازم برای بهرهبرداری اقتصادی و اشتغالزایی در این بخش فراهم شود.
