به گزارش خبرنگار میراث آریا، سپهر زارعی، معاون میراثفرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان روز سهشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک معاونان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با شهردار بستک با تأکید بر لزوم صیانت از آثار ثبت جهانی، اظهار کرد: اولویت اصلی ما در شهرستان بستک، اجرای پروژه محوطهسازی و بهسازی مسیر دسترسی به کاروانسرای جهانی این شهر است. این اقدام علاوه بر حفاظت از بنا، زیرساخت لازم برای میزبانی شایسته از گردشگران بینالمللی را فراهم میکند.
او افزود: امیدواریم این پروژه با مشارکت عملیاتی شهرداری بستک و بهرهگیری از توان فنی مدیریت شهری در زیباسازی محیطی اجرا شود.
در ادامه این نشست، سلیم محمدی، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان، از بررسی جزئیات طرح شهرداری بستک برای تحول در منطقه «کوهیچ» خبر داد و گفت: طرح پیشنهاد شده شهرداری برای احداث مجتمع گردشگری کوهیچ شامل بخشهای متنوعی از جمله بازارچه صنایعدستی، فضاهای ورزشی و واحدهای اقامتی است.
او با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی این پروژه تصریح کرد: راهکارهای جذب اعتبارات مشارکتی برای این طرح مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت نهایی شدن، این مجتمع به عنوان یک پروژه پیشران، نقشی محوری در توسعه گردشگری و اشتغالزایی منطقه ایفا کند.
انتهای پیام/
نظر شما