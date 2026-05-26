به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز سه‌شنبه 5 خردادماه 1405 با اعلام این خبر گفت: در همین راستا، تیمی متشکل از کارشناسان گردشگری به همراه رئیس جامعه هتل‌داران استان، از سه هتل اطلس، مریم و ایران بازدید کردند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: این بازدیدها با هدف بررسی دقیق زیرساخت‌ها، امکانات و کیفیت خدمات ارائه‌شده در این هتل‌ها انجام شده است.

محمدی اظهار کرد: توسعه صنعت گردشگری در استان هرمزگان مستلزم به‌روزرسانی مداوم خدمات و انطباق آن‌ها با استانداردهای ملی و بین‌المللی است. از این رو، روند صدور و تمدید گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری تنها پس از تایید نهایی کارشناسان و احراز صلاحیت‌های لازم انجام می‌شود.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان تأکید کرد: گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری، تضمینی برای مسافران و گردشگران است تا با اطمینان خاطر از خدمات استاندارد بهره‌مند شوند.

او افزود: هتل‌هایی که موفق به دریافت یا تمدید این گواهینامه می‌شوند، علاوه بر اعتبار بخشی به مجموعه خود، نقش مهمی در جذب گردشگر و بهبود وجهه گردشگری استان ایفا می‌کنند.

