به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شامگاه سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ نشست معاونین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و بخشدار مرکزی بستک در راستای بررسی راهکارهای عملیاتی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری روستایی و شناسایی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد مناطق بخش مرکزی بستک برگزار شد.

سلیم محمدی، سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، در این نشست با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر روستای کهتویه در شهرستان بستک اظهار کرد: روستای کهتویه به دلیل تنوع و کیفیت بالای خوراک‌های سنتی و فرهنگ غنی میزبانی، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به روستای جهانی خوراک دارد. در همین راستا، پرونده و مستندات لازم برای ارتقای جایگاه این روستا در سطح بین‌المللی در حال تدوین و پیگیری است.

او افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما در سال جاری، برگزاری رویدادهای روستامحور است. این رویدادها نه تنها باعث جذب گردشگر داخلی و خارجی می‌شود، بلکه به معرفی آداب و رسوم، صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی هر منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

محمدی در ادامه به موضوع اهمیت اصالت در واحدهای اقامتی اشاره کرد و گفت: حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای بوم‌گردی با اولویت حفظ معماری سنتی و بومی در دستور کار جدی این معاونت قرار دارد. ما بر این باوریم که گردشگران به دنبال تجربه‌ای اصیل هستند؛ لذا استفاده از الگوهای سنتی معماری هرمزگان در ساخت و بازسازی بوم‌گردی‌ها، علاوه بر حفظ هویت بصری روستاها، جذابیت این اماکن را برای گردشگران دوچندان می‌کند.

سرپرست معاونت گردشگری هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: با تعامل میان‌بخشی و ارائه تسهیلات حمایتی به سرمایه‌گذاران محلی، تلاش می‌کنیم تا گردشگری روستایی هرمزگان را به تراز جدیدی از استانداردهای کیفی و خدماتی برسانیم و معیشت پایدار جوامع محلی را از طریق صنعت گردشگری تقویت کنیم.

