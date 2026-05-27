به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی امروز چهارشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: طی یک روز شهرستان ابهر میزبان رویدادی در راستای آشنایی با روستای تاریخی قروه و آماده‌سازی روستای هدف گردشگری درسجین برای ثبت در فهرست جهانی بهترین روستاهای گردشگری بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: تور آشناسازی و رسانه‌ای روستای تاریخی قروه و هدف گردشگری درسجین میزبان عکاسان، خبرنگاران و اهالی رسانه برگزار شد.

او ادامه داد: برگزاری این رویدادها در مسیر آماده‌سازی روستای درسجین برای ثبت در فهرست جهانی بهترین روستاهای گردشگری و همچنین معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر این روستا در سطح ملی و بین‌المللی و روستای تاریخی قروه انجام شد و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط و اهالی شاهد ثبت جهانی این روستا در سال ۲۰۲۶ باشیم.

موسوی گفت: در این تور که با همکاری دهیار روستاهای ی قروه و درسجین برگزار شد، از برخی از پتانسیل‌های گردشگری روستای نظیر معماری صخره ای قروه ، مسجد تاریخی قروه، فروشگاه صنایع‌دستی، اقامتگاه‌های بومگردی قروه و درسجین بازدید شد.

