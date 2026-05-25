بهگزارش خبرنگار میراثآریا ، این جلسه با حضور مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، نمایندگانی از حسینیه اعظم، ادارهکل اوقاف و امور خیریه، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بانک ملی استان و حوزه هنری زنجان تشکیل شد.
در جریان این نشست، شرکتکنندگان بر اهمیت شناسایی و احصای ظرفیتهای موجود و همچنین برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند با ایرانیان خارج از کشور و خیرین کشورهای همسایه، بهویژه شیعیان و محبان اهلبیت (ع) تأکید نمودند. علاوه بر این، چالشها و راهکارهای پیش رو در جهت تسهیل فرآیند انتقال مشارکتهای مالی خیرین بینالمللی به داخل کشور به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با عنایت به اهمیت معرفی جایگاه معنوی این مکان مقدس در سطح جهانی و تبیین ابعاد مختلف این مجموعه عظیم، همچنین نمایش خسارات وارده، مقرر گردید تولید کلیپهای فاخر در دستور کار کمیته قرار گیرد.
همچنین، تصویب شد تا در راستای آشنایی نزدیک سفرای کشورهای مختلف، نمایندگان سیاسی و خیرین با فرهنگ غنی حسینی و ظرفیتهای برجسته حسینیه اعظم زنجان، از آنان جهت حضور در مراسم باشکوه «یومالعباس» (هشتم محرم) دعوت به عمل آید. این اقدام به عنوان یکی از برنامههای راهبردی کمیته بینالملل، در جهت جذب حمایتهای جهانی برای بازسازی این حسینیه به تصویب رسید.
انتهای پیام/
نظر شما