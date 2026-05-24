به گزارش خبرنگار میراثآریا، آیین رونمایی از سردیس ایلخانی به مناسبت هفته میراث فرهنگی و همزمان با سالروز فتح خرمشهر روز سوم خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد که در این نمایشگاه «یک شی، یک روایت» متعلق به معبد داشکسن رونمایی شد.
علیرضا مسافر در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن سوم خرداد، گفت: نقطه برجسته این رویداد، رونمایی از سردیس ایلخانی معبد داشکسن است که از شاهکارهای هنری و معماری دوران ایلخانی محسوب میشود. هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی هرچه بهتر شخصیتهای تاریخی و بناهای شاخص استان زنجان به عموم مردم است.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراثفرهنگی افزود: برپایی چنین نمایشگاههایی فرصتی مغتنم برای آشنایی بیش از پیش با گنجینههای فرهنگی و تاریخی ایران، بهویژه آثار فاخر استان زنجان است و بر اهمیت حفاظت و معرفی این مواریث تأکید داریم.
مسافر بیان کرد: نمایشگاه «یک شی، یک روایت» با ارائه روایتهای داستانی و تاریخی پیرامون آثار، فرصتی استثنایی برای علاقهمندان فراهم آورده است تا با داستانهای نهفته در اشیای باستانی آشنا شوند.
در ادامه این مراسم، دکتر هوشنگ ثبوتی که در سال ۱۳۸۶ سرپرستی کاوشهای باستانشناسی معبد داشکسن را بر عهده داشت و کاشف این سردیس ایلخانی بوده است، توضیحاتی را درباره ویژگیهای تاریخی و اهمیت این اثر ارزشمند ارائه کرد.
