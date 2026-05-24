به گزارش خبرنگار میراثآریا،امروز یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵، مهندس اعلایی فرماندار شهرستان خدابنده به همراه بخشدار بزینهرود و رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان، با حضور در روستای ارقینبلاغ از کارگاه چاقوسازی «بیگدلی» بازدید کردند.
این بازدید که به مناسبت هفته میراثفرهنگی انجام شد، با هدف بررسی میدانی مشکلات پیشروی تولیدکنندگان صنایعدستی و شناسایی ظرفیتهای کارآفرینی در مناطق روستایی صورت گرفت. در این دیدار، مسئولین شهرستان از نزدیک با فرآیند تولید و ظرافتهای هنری به کار رفته در محصولات این کارگاه سنتی آشنا شدند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خدابنده در حاشیه این بازدید گفت: حمایت از کارگاههای کوچک و هنرهای بومی، اولویت اصلی ما در توسعه پایدار گردشگری و صنایعدستی است.
او گفت: چاقوسازی از هنرهای اصیل و هویتبخش منطقه ما محسوب میشود و تلاش داریم با رفع موانع موجود، مسیر توسعه این کسبوکارهای بومی را هموار کنیم.
اعلایی فرماندار خدابنده، نیز ضمن تقدیر از تلاش هنرمندان این کارگاه اظهار کرد:صنایعدستی نه تنها نماد فرهنگ و هنر اصیل ایرانی است، بلکه یکی از بسترهای مهم برای جهش تولید و اشتغال در مناطق روستایی به شمار میآید. دولت با تمام توان از هنرمندانی که در راستای حفظ و احیای این سنتهای ارزشمند فعالیت میکنند، حمایت خواهد کرد.
در جریان این بازدید، هنرمندان فعال در کارگاه «بیگدلی» نیز دغدغههای خود را در زمینه تأمین مواد اولیه، بازاریابی و فروش محصولات مطرح کردند. فرماندار خدابنده در پایان این بازدید، ضمن ابراز خرسندی از کیفیت تولیدات ارائه شده، بر لزوم تسهیلگری ادارات ذیربط برای رونق بیشتر این صنعت و ترویج آن در بازارهای منطقهای و ملی تأکید کرد.
این بازدید در حالی انجام شد که همزمان با سوم خردادماه، فضای شهرستان خدابنده با روحیه ایثار و پاسداشت میراثهای ملی آمیخته شده و مسئولان بر لزوم صیانت از میراث هنری شهرستان همگام با توسعه همهجانبه تأکید کردند.
