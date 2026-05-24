به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، امروز یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵، معصومه شیری اظهار کرد: آیین افتتاح رسمی مجموعه اقامتی و پذیرایی بوم‌گردی «دهکده آریایی» در شهرستان خدابنده برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده در این مراسم افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴.۵ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت یک هکتار احداث شده است. دهکده آریایی با هدف ارتقای زیرساخت‌های گردشگری و تقویت ظرفیت‌های اقامتی در این شهرستان طراحی شده و امید می‌رود به یکی از قطب‌های جذب گردشگر در منطقه تبدیل شود.

او با اشاره به اهمیت این افتتاح در راستای سیاست‌های توسعه‌ای اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان، افزود: بهره‌برداری از این مجموعه در هفته میراث‌فرهنگی، نمادی از عزم دولت برای شناسایی و شکوفایی ظرفیت‌های بومی و گردشگری در شهرستان‌های کمتر برخوردار است.

در این مراسم که با حضور مهندس اعلایی فرماندار شهرستان خدابنده، حجت‌الاسلام والمسلمین امام‌جمعه شهر قیدار، فرمانده ناحیه سپاه خدابنده، رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان، شهردار قیدار و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد، بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در کنار حمایت‌های دولتی برای رونق صنعت توریسم تأکید گردید.

فرماندار شهرستان خدابنده نیز در حاشیه این افتتاح با گرامیداشت سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر، عنوان کرد: ایجاد چنین فضاهایی علاوه بر ترویج فرهنگ بومی و رونق صنایع‌دستی، نقش مؤثری در اشتغال‌زایی و پویایی اقتصاد منطقه ایفا خواهد کرد.

مجموعه اقامتی و پذیرایی «دهکده آریایی» با فراهم آوردن امکانات رفاهی استاندارد، آماده پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی است که با هدف بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان زنجان به شهرستان خدابنده سفر می‌کنند.

انتهای پیام/