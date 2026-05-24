به گزارش خبرنگار میراث‌آریا،در این بازدید که روز سوم خردادماه و هم‌زمان با هفته میراث‌فرهنگی و سالروز آزادسازی خرمشهر انجام شد، علیرضا مسافر، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در راستای حفاظت از این بنای فاخر، اظهار کرد: شخصی که در عرصه مرمت ابنیه تاریخی گام برمی‌دارد، بی‌شک عاشق میراث‌فرهنگی است و این امر برای وزارت میراث‌فرهنگی بسیار ارزشمند است.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی،با تأکید بر اهمیت جلب رضایت عمومی از عملکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان در حوزه حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی افزود: حفظ بافت‌های تاریخی در زنجان و سراسر کشور مرهون همت مردم و دوستداران فعال میراث‌فرهنگی است.

او همچنین بر ضرورت تعریف کاربری مناسب برای این بنای مرمت‌شده تأکید کرد و گفت: «استان زنجان از ظرفیت‌های بالایی در حوزه های مرتبط با شرح وظایف وزارتخانه برخوردار است و توصیه ما توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها است. وجود شخصیت‌هایی همچون سرهنگ امیرحسین هشترودی که در حفظ اصالت بناها پیشگام هستند، مایه افتخار استان و کشور است.

در ادامه، سیدمیکائیل موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به نقش سرهنگ هشترودی در مرمت بافت تاریخی شهر، گفت: سرهنگ هشترودی از خیرین و پیشگامان عرصه مرمت در استان زنجان هستند. این بافت احیا خواهد شد و به یک مجموعه ارزشمند تبدیل می‌شود.

محمدرضا محمدپور، معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان نیز از اهدای بخشی از فضای پشت عمارت معین‌التجار به مؤسسه خیریه مهرانه خبر داد و افزود: مرمت این بخش نیز به‌زودی با همت انجمن خیریه مهرانه و تحت نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان آغاز خواهد شد.

سرهنگ امیرحسین هشترودی، خیر و فعال حوزه مرمت ابنیه تاریخی، با اشاره به قدمت حدود ۳۰۰ ساله عمارت معین‌التجار گفت: کار مرمت و بازسازی این عمارت تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد. همچنین برنامه‌ریزی شده است بخش‌های خریداری‌شده در مجاورت عمارت نیز طی دو سال آینده به‌طور کامل مرمت و احیا شوند تا این مجموعه به یک بافت ارزشمند و پویا تبدیل شود.

