به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز پنج‌شنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ در مراسم حرکت اولین قطار مسافری از اردبیل به مقصد مشهد مقدس، گفت: بهره‌برداری از راه‌آهن اردبیل و اتصال استان به شبکه ریلی کشور فرصت بزرگی برای توسعه صنعت گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: زیرساخت‌های حمل و نقل و توسعه آنها امری اساسی در صنعت گردشگری محسوب می‌شود و آغاز به کار راه‌آهن اردبیل گامی دیگر در مسیر توسعه این زیرساخت‌ها است.

او با اشاره به انتظار ۲۲ ساله اردبیلی‌ها برای شنیدن سوت قطار، تاکید کرد: راه‌آهن مولفه‌های ایمنی، آسایش و راحتی در سفر را در اختیار مسافران قرار می‌دهد و پس از این اردبیل با پتانسیل‌های ویژه در حوزه گردشگری می‌تواند میزبان گردشگران بیشتری باشد.

جباری ضمن یادآوری پیش‌بینی تردد سالانه ۶۰۰ هزار مسافر توسط راه‌آهن اردبیل، ادامه داد: سفر با قطار گزینه مورد علاقه خانواده‌ها است و بخش اعظم سفرهای ریلی توسط گردشگران اتفاق می‌افتد که اکنون راه‌آهن اردبیل و به ویژه مسیر زیبای ۱۷۵ کیلومتری اردبیل – میانه می‌تواند پای بسیاری از گردشگران را از مقاصد مختلف به اردبیل باز کند.

