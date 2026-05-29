مسعود امامی یگانه روز پنج‌شنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم بهره‌برداری از راه آهن اردبیل در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، گفت: طرح راه‌آهن اردبیل بیش از ۲۰ سال طول کشید تا به بهره‌برداری برسد و امروز نخستین قطار با حضور ۲۷۰ زائر حرم مطهر رضوی راهی مشهد مقدس شد.

استاندار اردبیل با تقدیر از دولت‌ها، وزیران، استانداران و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که در تکمیل و بهره‌برداری این طرح تلاش کردند، افزود: در دولت چهاردهم با همت همه عزیزان و دستور رییس جمهور برای تخصیص بیش از ۳۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه و همکاری همه دست‌اندرکاران شاهد بهره‌برداری از این طرح هستیم.

او با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و به ویژه گردشگری، تاکید کرد: بهره‌برداری از این طرح و خطوط ریلی نقش قابل توجهی در جابجایی مسافران به ویژه امنیت سفر، افزایش گردشگران ، کاهش مصرف سوخت، مدیریت سفرها و تسهیل تردد خواهد داشت.

امامی یگانه تصریح کرد: پیش‌بینی شده سالانه ۲.۵ میلیون تن بار و ۶۰۰ هزار مسافر از طریق راه‌آهن اردبیل - میانه جابه‌جا شوند که قطعا ارزش افزوده ، ایمنی سفر و ترغیب حضور سرمایه‌گذاران و مدیریت مصرف انرژی به ارمغان خواهد آورد.

استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود از توسعه فعالیت‌های برون‌مرزی این خط خبر داد و افزود: فردا نخستین قطار باربری برای صادرات محصولات استان از طریق همین ایستگاه به مقصد مرز رازی و سپس کشور ترکیه اعزام خواهد شد.

او در پایان گفت: بهره‌برداری رسمی از این پروژه ریلی در روزهای آتی با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری انجام خواهد شد و دولت محلی تمام تلاش خود را برای بهره‌برداری حداکثری از این فرصت طلایی برای توسعه همه‌جانبه استان اردبیل به کار خواهد بست.

