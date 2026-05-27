مهدی بخشی ۵ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه نشست علمی تخصصی پویش توسعه گردشگری روستایی با محوریت ثبت جهانی روستای موئیل در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا گفت: مشگین‌شهر از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، طبیعی و فرهنگی برخوردار است و معتقدم آینده توسعه شهرستان از مسیر گردشگری می‌گذرد.

فرماندار مشگین‌شهر افزود: روستای موئیل در شهرستان مشگین‌شهر و در یک جغرافیای بی‌نظیر دروازه ورود به سبلان با همه مواهب آن است و امروز برای ثبت این روستا در فهرست جهانی روستاهای گردشگری، همه مسئولان و اهالی استان باید خود را اهل موئیل بدانند و در این راستا تلاش کنند.

او با اشاره به اینکه بدون تغییر نگرش نسبت به گردشگری نمی‌توانیم از ظرفیت‌های بالقوه خود استفاده کنیم، تاکید کرد: با وجود این که مشکلاتی در حوزه زیرساخت‌های گردشگری وجود دارد، اما مهم‌ترین زیرساخت مورد نیاز ما تغییر نگرش مسئولان و مردم نسبت به صنعت گردشگری است.

بخشی ادامه داد: مشگین‌شهر آماده سرمایه‌گذاری و توسعه هرچه بیشتر در حوزه گردشگری است و از همه علاقمندان به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دعوت می‌کنم که در این شهرستان حضور پیدا کنند.

فرماندار مشگین‌شهر همچنین با اشاره به غنای تاریخی این شهرستان به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌ها، تصریح کرد: موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر که مراحل پایانی احداث آن در حال انجام است بزرگترین موزه شمال‌غرب کشور خواهد بود که براساس ظرفیت این منطقه پایه‌گذاری شده و نیاز شهرستان برای نمایش تاریخ آن است.

