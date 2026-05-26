به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل امروز سهشنبه 5 خرداد ماه 1405 گفت: طی دو روز شهرستان مشگینشهر میزبان رویدادهایی در راستای آمادهسازی روستای هدف گردشگری موئیل برای ثبت در فهرست جهانی بهترین روستاهای گردشگری بود.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل افزود: تور آشناسازی و رسانهای روستای هدف گردشگری موئیل روز دوشنبه 4 خرداد ماه با حضور بیش از 100نفر از راهنمایان گردشگری، مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و خبرنگاران و اهالی رسانه برگزار شد.
او تاکید کرد: همچنین برگزاری نشست علمی تخصصی پویش توسعه گردشگری روستایی با محوریت ثبت جهانی روستای موئیل دیگر رویدادی بود که امروز در محل مجموعه گردشگری پل معلق مشگینشهر و با حضور مهمانان و سخنرانان ملی و استانی اتفاق افتاد.
نجارقابل ادامه داد: برگزاری این رویدادها در مسیر آمادهسازی روستای موئیل برای ثبت در فهرست جهانی بهترین روستاهای گردشگری و همچنین معرفی ظرفیتهای کمنظیر این روستا در سطح ملی و بینالمللی انجام شد و امیدواریم با همکاری همه دستگاههای مرتبط و اهالی موئیل شاهد ثبت جهانی این روستا در سال 2026 باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما