سه ویژگی منحصربفرد که «موئیل» را در مسیر جهانی شدن قرار داد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی بهاروند روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه تور آشناسازی و رسانه‌ای روستای موئیل، با اشاره به قرار گرفتن این روستا به عنوان یکی از کاندیداهای ایران برای ثبت در فهرست بهترین روستاهای جهانی گردشگری، گفت: روستای «موئیل» با تمرکز بر سه ویژگی گردشگری برجسته شامل چشمه‌های آب گرم، گردشگری کوهستان و گردشگری عشایر، توانسته نظر کارشناسان را برای ثبت جهانی جلب کند.

رئیس اداره جاذبه‌ها و محصولات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به اینکه ایران سالانه سهمیه معرفی هشت روستا به سازمان جهانی گردشگری را دارد، توضیح داد: بر اساس ظرفیت‌های هر روستا، ما به شناسایی و معرفی آن‌ها می‌پردازیم، روستای «موئیل» به دلیل داشتن سه محور گردشگری متمایز، به عنوان یکی از گزینه‌های ایران در سال ۲۰۲۶ در این فهرست قرار گرفته است.

او با بیان اینکه انتخاب روستاهای جهانی بر اساس ۹ شاخص اصلی و بیش از ۴۰ زیرشاخص صورت می‌گیرد، معیارهایی چون پایداری اجتماعی و اقتصادی، حفاظت از منابع، زنجیره خدمات گردشگری، اولویت‌بخشی و حکمرانی دولتی و زیرساخت‌ها را از جمله ملاک‌های ارزیابی برشمرد.

بهاروند با تأکید بر شرایط مساعد روستای «موئیل» در حوزه محصولات و برند گردشگری، به برخی نقاط قابل بهبود اشاره کرد: در بخش تولید محتوا، به‌ویژه محتوای چندزبانه، و همچنین توجه جدی‌تر به معماری و بافت روستا، نیاز به اقدامات بیشتری داریم.

رئیس اداره جاذبه‌ها و محصولات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با ابراز امیدواری از رفع نواقص باقی‌مانده تا مهلت نهایی ارسال پرونده در ۱۹ خرداد ماه، افزود: خوشبختانه با تشکیل جلسات کارگروه استانی و شهرستانی، بخشی از این نواقص برطرف شده و همکاری خوبی در سطح استان وجود دارد، امیدواریم بتوانیم با پرونده‌ای کامل، این روستا را به سازمان جهانی گردشگری معرفی کنیم.

او همچنین به معرفی هفت روستای دیگر از سراسر کشور به عنوان کاندیداهای احتمالی اشاره کرد: از آن جمله می‌توان به روستاهایی در سمنان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خوزستان، گیلان و خراسان رضوی اشاره کرد.

بهاروند، از تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقاء سطح کیفی پرونده روستای موییل قدردانی کرد و بر عزم جدی برای معرفی شایسته این روستا در سطح بین‌المللی تأکید نمود.

رئیس اداره جاذبه‌ها و محصولات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی تاکید کرد: روستای موییل پتانسیل بسیار بالایی در تمام حوزه‌ها دارد و این ویژگی‌ها سبب شده تا شانس جهانی شدن روستا بالا باشد.

