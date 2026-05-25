به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری صبح امروز دوشنبه چهارم خرداد ماه ۱۴۰۵ در دیدار با فرماندار شهرستان اصلاندوز گفت: صنایعدستی از مهمترین مزیتهای اصلاندوز به عنوان شهر ملی ورنی است و میتواند عامل توسعه این شهرستان باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: ساختمان صنایعدستی اصلاندوز زیرساخت مهمی در این شهرستان است که به خانه ورنی تبدیل میشود و به عنوان محلی برای آموزش و فعالیت بافندگان ورنی و هنرمندان سایر رشتههای صنایعدستی نقش ایفا خواهد کرد.
او تاکید کرد: استقرار نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در اصلاندوز عامل مهمی برای پیشبرد اهداف ما است که مجوز آن اخذ شده و با تامین نیروی انسانی این نمایندگی فعالیت خود را آغاز میکند.
جباری با اشاره به لزوم احداث المان شهر ملی ورنی با همکاری دبیرخانه این شهر، ادامه داد: معرفی ظرفیتهای اصلاندوز، انجام مطالعات باستانشناسی و برگزاری جشنوارهها و رویدادها از دیگر برنامههای اداره کل میراثفرهنگی در شهرستان اصلاندوز است که با همکاری فرمانداری این شهرستان ممکن خواهد بود.
یاسر ندایی فرماندار اصلاندوز نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی برای پیشبرد اهداف سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در راستای توسعه شهرستان، گفت: ایجاد نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در اصلاندوز نشاندهنده نگاه سیستماتیک و توسعهمحور دولت چهاردهم است و ضمن تقدیر از این اقدام نیازمند همت بیشتر برای معرفی ظرفیتها و توسعه شهرستان نوپای اصلاندوز هستیم.
