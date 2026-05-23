به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیت‌الله سیدحسن عاملی امروز شنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ در جشنواره کوچ عشایر شاهسون مغان در شهر جعفرآباد گفت: عشایر زحمتکش و بی ادعای استان اردبیل علاوه بر تولید، در حفاظت از مرزها و نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی دارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل افزود: با اینکه جمهوری اسلامی ایران خدمات زیادی به جامعه عشایر استان اردبیل ارائه کرده اما این روند باید ادامه داشته باشد چرا که خدمات ارائه شده در برابر زحمات آنها ناچیز است.

او با اشاره به خدمات دولت به عشایر استان، بیان کرد: به برکت جمهوری اسلامی ایران امروز دورترین نقاط در مناطق روستایی و عشایری از نعمت آب و برق و گاز برخوردار است.

نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تولید و پخش برنامه‌های متنوع در خصوص توانمندی‌ها، قابلیت‌ها، مسائل و مشکلات عشایر جنوب کشور از صدا و سیما، اضافه کرد: این اقدام قابل تقدیر است اما انتظار می‌رود تولید و پخش برنامه در رابطه با عشایر استان اردبیل نیز در رسانه ملی افزایش یافته و پر رنگ تر شود.

آیت‌الله‌ عاملی ادامه داد: علاوه بر اینکه همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی استان موظف به حل مسائل و مشکلات جامعه عشایر هستند، باید در مراکز حساس تصمیم‌گیری در سطح کلان نیز این قشر در اولویت باشد و توجه ویژه‌ای به آنها شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: عشایر استان اردبیل همیشه و در همه حال از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و مایه عزت کشور هستند.

او تصریح کرد: عشایر استان اردبیل ثابت قدم بوده و با هیچ تند باد و طوفانی از پشتیبانی و حمایت از نظام اسلامی ایران دست نخواهند کشید.

امام جمعه اردبیل با اشاره به خدمات دولت برای عشایر، اضافه کرد: خوشبختانه دولت بیشترین حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش آبیاری و کشاورزی کشور را در دشت مغان انجام داده و این اقدام باعث رشد و توسعه و رونق اقتصادی منطقه شده است.

جشنواره کوچ عشایر شاهسون مغان با برپایی آلاچیق‌های عشایری، غرفه‌های عرضه صنایع‌دستی و محصولات بومی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و بیعت مرزداران غیور ایل شاهسون با مقام معظم رهبری در شهر جعفرآباد مغان برگزار شد.

انتهای پیام/