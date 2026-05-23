به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ سمینار نتایج کاوشهای باستانشناسی استان اردبیل به مناسبت هفته میراثفرهنگی در نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار شد.
معاون میراثفرهنگی استان اردبیل در این سمینار گفت: کاوشهای باستانشناسی و مطالعات پیرامون آن اطلاعات مهمی برای باستانشناسان فراهم میآورد که عمومیسازی و مردمیسازی آن اطلاعات و آشنا کردن مردم با نتایج کاوشها از اهمیت بالایی برخوردار است.
علیرضا دباغ عبداللهی افزود: در حالی که بعضا شاهد حفاریهای غیرمجاز توسط سودجویان در سطح کشور هستیم، ارائه اطلاعات کاوشهای باستانشناسی به عموم مردم میتواند به همراه کردن مردم با بدنه میراثفرهنگی کمک کند و در حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و باستانی موثر باشد.
او با اشاره به اینکه هفته میراثفرهنگی فرصت مناسبی برای پرداختن به این موضوع است، تاکید کرد: در این سمینار که به ارائه گزارش کاوشهای مهم باستانشناسی استان اردبیل اختصاص داشت، گزارش کاوشهای باستانشناسی در گورستان ماننایی چالادئم خلخال، قلعه اسلامی یئل سویی انگوت و گورستان ساسانی و اسلامی اولتان قالاسی پارسآباد به حاضران ارائه شد.
