به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری پیش از ظهر امروز ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان بیلهسوار، گفت: با توجه به اینکه بخش عمدهای از اعتبارات در سال جاری استانی و شهرستانی است و برنامهریزی لازم در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بیلهسوار انجام شده، انتظار داریم اعتبارات لازم به این حوزه اختصاص پیدا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: مسیر مدرسه تاریخی امام خمینی (ره)، مزار شهدای مرزدار شهریور ۱۳۲۰ و تپه تاریخی نرگس محل مناسبی برای ایجاد محور فرهنگی تاریخی است و آماده همکاری با فرمانداری شهرستان در راستای ایجاد این محور در صورت اختصاص اعتبارات هستیم.
او با اشاره به برگزاری جشنواره کوچ عشایر در روزهای اخیر، تاکید کرد: معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شهرستان بیلهسوار از دیگر برنامههای ما در این شهرستان برای سال ۱۴۰۵ است و برگزاری رویدادهای مختلف در این راستا برنامهریزی میشود.
جباری ادامه داد: پروژه موزه بیلهسوار طی سالهای متمادی و با توجه به وجود معارض زمین و سایر مشکلات نیمهکاره مانده است که یکی از برنامههای مهم ما در سال جاری رفع مشکلات این پروژه و احیای آن است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: مطالعات باستانشناسی در شهرستان بیلهسوار و نصب تابلوهای معرفی جاذبههای گردشگری و فرهنگی نیز از دیگر برنامههای اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برای سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام/
نظر شما