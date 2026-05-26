توسعه گردشگری روستایی؛ راهکار اردبیل برای کاهش نابرابری درآمدها/ موئیل با مواهب کوه سبلان در مسیر ثبت جهانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه تور آشناسازی و رسانهای روستای موئیل مشگینشهر گفت: دامنه های سبلان به عنوان یکی از قطب های مهم توسعه گردشگری استان اردبیل، از نظر ویژگی های طبیعی و اکوتوریسم حائز اهمیت بوده و این منطقه از نظر کوهنوردی، ورزش و وجود چشمه های آبگرم، در کشور و حتی در دنیا منحصربه فرد است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: یکی از روستاهای واقع در دامنه سبلان، روستای موئیل است که به دلیل ظرفیت های عشایری، آثار تاریخی و باستانی مربوط به دورههای اشکانی و ساسانی، چشمه های آبگرم و سرمایه گذاریهای انجامشده در زمینه مجتمعهای آبدرمانی، وضعیتی خاص دارد و افزون بر اینها، آداب و رسوم و فرهنگ میزبانی مردم خونگرم و مهماننواز منطقه نیز بر جذابیتهای گردشگری آن میافزاید.
او تاکید کرد: وزارت میراث فرهنگی در نظر دارد از طریق توسعه گردشگری روستایی، محورهای توسعه استان را ترسیم کرده و به توسعه استان کمک کند و این رویکرد هم سو با حفظ منابع طبیعی، مسائل زیستمحیطی، احیا و پاسداری از رسوم میزبانی، و نیز سبک زندگی و ارزشهای فرهنگی منطقه است که فرصتهای مناسبی برای سفر ایجاد میکند و رکن اصلی این توسعه، روستایی است که به نام موئیل میشناسیم.
جباری ادامه داد: هدف ما کاهش نابرابری درآمدها، بهبود معیشت روستاییان و پایداری اقتصاد روستاست؛ اهدافی که جز با توانمندسازی و آموزش جوامع محلی محقق نمیشود. از این رو، با برگزاری دورههای آموزشی، جامعه میزبان را برای توسعه گردشگری همراه کردهایم.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: بیگمان حضور و مشارکت روستاییان عزیز میتواند ما را در تعریف محصولات جدید گردشگری، تولید و عرضه صنایع دستی، ارائه مواد غذایی و همچنین حفاظت از منابع طبیعی یاری کند.
او گفت: سازمان جهانی گردشگری نیز به دنبال معرفی روستاهای واجد شرایط در فهرست روستاهای جهانی است. خوشبختانه روستای موئیل به عنوان یکی از روستاهای منتخب سال ۲۰۲۶، در کنار هفت روستای دیگر، کاندید ثبت جهانی شده است و امیدواریم با همکاری دستگاههای مسئول، بتوانیم این روستا را در فهرست روستاهای هدف گردشگری جهانی به ثبت برسانیم.
جباری ادامه داد: روستای موئیل به دلیل ویژگیهای خاص در زمینه گردشگری کوهستان، آبهای گرم و گردشگری روستایی، به ویژه چشمههای آبگرم، شایستگی ثبت جهانی را دارد و افزون بر این ها، عشایر خونگرم، ییلاقات سرسبز و پرآب، زندگی عشایری در آلاچیقها و استفاده از تولیدات بومی، از ویژگیهای منحصربهفرد این منطقه است که هر گردشگری را به سوی خود جذب میکند.
