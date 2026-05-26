به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1405 در نشست علمی تخصصی پویش توسعه گردشگری روستایی با محوریت ثبت جهانی روستای موئیل، گفت: حفظ هویت بومی و انتفاع اهالی از مهم‌ترین شروط آماده‌سازی روستای موئیل مشگین‌شهر برای ثبت در فهرست جهانی بهترین روستاهای گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه استان اردبیل ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای توسعه گردشگری دارد، افزود: نگین توسعه گردشگری استان اردبیل کوه سبلان و مواهب حاصل از آن است که ظرفیت مثال‌زدنی و بی‌بدیلی را ایجاد کرده و توسعه اقتصادی و گردشگری حول محور آن شکل گرفته است.

او تاکید کرد: روستای موئیل با بهره‌مندی از همین مواهب در دامنه کوه سبلان، کاندیدای ثبت در فهرست جهانی بهترین روستاهای گردشگری است و این اتفاق زمانی ارزشمند خواهد بود که بتواند در بهبود کیفیت مردم منطقه، بدون تغییر در بافت محلی و بومی آن نقش داشته باشد.

جباری با اشاره به وظایف همه دستگاه‌های دخیل در مسیر ثبت جهانی و پس از آن، ادامه داد: فارغ از بحث ثبت جهانی و بدون شعار دادن در این مورد، دستگاه‌های مرتبط و همچنین اهالی روستای موئیل، توسعه متوازن و ادامه روند رونق گردشگری منطقه را باید در دستور کار داشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: ثبت جهانی استان را در معرض قضاوت‌های ملی و جهانی قرار می‌دهد و این امر به ما یادآوری می‌کند که باید در حفظ هویت منطقه، توجه به بحث‌های زیست محیطی و توسعه زیرساخت‌های متناسب با اقلیم منطقه گام برداریم.

او خاطرنشان کرد: ثبت جهانی زمانی موفق خواهد بود که سه نتیجه ملموس داشته باشد؛ روستا اصیل‌تر بماند، مردم محلی منتفع شوند و گردشگران تجربه‌ای با کیفیت و مسئولانه‌تر دریافت کنند و ما تلاش می‌کنیم در موئیل به این سمت حرکت کنیم.

