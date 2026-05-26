بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مصطفی فاطمی امروز ۵ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست علمی تخصصی پویش توسعه گردشگری روستایی با محوریت ثبت جهانی روستای موئیل مشگینشهر، گفت: منابع و جاذبهها یکی از آیتمهای مهم ثبت جهانی روستاهای گردشگری است که روستای موئیل مشگینشهر در این زمینه بیشترین امتیاز را دارد.
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی با اشاره به اینکه از بین ۱۰۰روستای برتر گردشگری کشور، موئیل و هفت روستای دیگر به عنوان کاندیدای ثبت جهانی در سال ۲۰۲۶ انتخاب شدهاند، افزود: این روستاها نمایندگان شایسته ایران در سطح بینالمللی هستند و انتظار میرود که همه مسئولان و اهالی برای ثبت جهانی آنها تلاش کنند.
او تاکید کرد: موئیل در دامنه کوه سبلان در زمینه منابع و جاذبههای طبیعی بینظیر است و چشماندازی که این منطقه پیش روی گردشگران میگذارد مهمترین جاذبه موئیل محسوب میشود.
فاطمی ادامه داد: کوه سبلان و مواهب حاصل از آن، زندگی عشایری در محدوده روستای موئیل و مجموعههای آبدرمانی موجود در این روستا سه ابتکار اصلی روستای هدف گردشگری موئیل برای ثبت در فهرست بهترین روستاهای جهانی گردشگری است.
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی تصریح کرد: موضوع گردشگری تجربهگرا و جامعه محور امروزه پرطرفدارترین حوزه گردشگری است و جوامعی که فرهنگ خود را حفظ کردهاند در این زمینه موفقتر هستند و موئیل نیز از این قائده مستثنا نیست.
او ضمن اشاره به احداث پل معلق مشگینشهر در سالهای گذشته به عنوان عامل توسعه گردشگری این شهرستان، خاطرنشان کرد: مشگینشهر مجددا نیازمند چنین جرقهای در مسیر توسعه گردشگری است که ثبت جهانی موئیل میتواند آن اتفاق خوب در مسیر رونق گردشگری باشد.
