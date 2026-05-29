به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیده چوبک روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ در نشست تخصصی عصرانه با کتاب با محوریت بررسی تاریخ و تمدن منطقه الموت با اشاره به اهمیت گردشگری فرهنگی به‌عنوان ابزاری برای بازیابی هویت و اصالت گفت: الموت تنها یک منطقه جغرافیایی نیست، بلکه یکی از کانون‌های تمدنی ایران است که ارزش و ظرفیت بالایی برای معرفی در سطح جهانی دارد.

‌این پژوهشگر با تشریح نفوذ سیاسی و فرهنگی الموت در ادوار گذشته، تصریح کرد: منطقه الموت در زمان حاکمیت حسن صباح فراتر از مرزهای ایران، در کشورهایی نظیر مصر و یمن نیز نفوذ داشت. داده‌های باستان‌شناسی گویای آن است که این منطقه در ادوار تاریخی مختلف نه صرفاً یک قلعه نظامی بلکه مرکز دانش، فرهنگ، هنر و سیاست بوده‌ است.

او افزود: برای درک بهتر این دوران، مطالعه منابع دست‌ اول و معتبری همچون جامع‌التواریخ و ظفرنامه حمدالله مستوفی ضروری است، چرا که این متون اطلاعات غنی و راهگشایی درباره ساختار اجتماعی آن زمان ارائه می‌دهند.

چوبک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: احترام به گذشته، در واقع احترام به خویشتن و حفظ هویت ما به عنوان بازماندگان گذشتگان است. همه مسئولان باید نسبت به معرفی شایسته الموت حساسیت نشان دهند، چرا که الموت نیازمند معرفی گسترده‌تر است تا بتواند به جایگاه شایسته خود در تراز جهانی برسد. امیدواریم با عزمی جدی، پرونده ثبت جهانی قلعه‌های این منطقه به نتیجه برسد.

این پیشکسوت حوزه میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به روایات کمتر شنیده شده از تاریخ ایران، بر نقش‌آفرینی زنان در دوران اسماعیلیه تأکید کرد و گفت: در اسناد تاریخی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد زنان در آن دوران، نقش‌های مؤثری در اداره امور و فعالیت‌های اجتماعی بر عهده داشته‌اند .

در پایان این نشست از ۲۵ سال زحمات مستمر و فعالیت‌های پژوهشی حمیده چوبک در مسیر بررسی، حفظ و شناساندن تاریخ و تمدن منطقه الموت تجلیل شد.

