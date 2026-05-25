بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هاله رحمانی هنرمند و پژوهشگر رشته نگارگری و مستندنگار این پروژه روز دوشنبه 4 خرداد 1405 با توضیح درباره این برنامه میگوید: فاز اول مستندنگاری دیوارنگارههای کاخ چهلستون با تکیه بر شواهد علمی و مطالعات تطبیقی و مستندات برجای مانده از آثار مکتب نگارگری قزوین و اصفهان، شاهنامه طهماسبی، آثار رضا عباسی و نقاشیهای کاخ چهلستون اصفهان انجام شدهاست.
رحمانی افزود: این پروژه بدون دخالت مستقیم در اصل اثر و صرفاً به صورت پژوهشی- تصویری انجام شده و در آن تلاش شده با بازخوانی نقوش درکی روشنتر از تاریخ تصویری این عمارت به دست آید.
او ادامه داد: در این مستندنگاری، تصاویر بازطراحی شده از دل نقوش پنهان دیوارها به تصویر کشیده شده و به نمایش درآمده که هر لحظه ممکن است بهدلیل عوامل فرسایشی برای همیشه از روی دیوار محو شود.
این هنرمند خاطرنشان کرد: اهمیت بازخوانی در این است که به ما یادآوری میکند میراثفرهنگی، چیزی فراتر از مصالح ساختمانی است و این دیوارها حامل داستانها و روایتهای هستند که درک درست از آنها، بدون شناخت کامل تصاویرشان ممکن نیست.
برنامه بازخوانی تزئینات کاخ چهلستون برای مدت سه روز در بنای کاخ چهلستون برگزار شد و میزبان علاقمندان و هنردوستان بود.
انتهای پیام/
نظر شما