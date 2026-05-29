به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ششمین دوره جشنواره گل‌محمدی منشاد با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی منطقه، روز چهارشنبه ششم خرداد ماه با حضور سیدعلیرضا سالارحسینی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و جمعی از علاقه‌مندان به طبیعت و سنت‌های بومی افتتاح شد.

در حاشیه جشنواره گل‌محمدی منشاد، آیین معنوی اهدای گلاب ناب منشاد به حرم مطهر رضوی نیز برگزار شد.

این جشنواره از روز چهارشنبه ششم خردادماه آغاز شده و تا جمعه هشتم خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد، در محل حسینیه بزرگ منشاد پذیرای بازدیدکنندگان است.

از برنامه‌های شاخص این دوره، برپایی نمایشگاه گل و گلاب، نمایش توانمندی‌های روستایی، صنایع‌دستی و غرفه‌های اختصاصی عرقیجات گیاهی است.

این جشنواره که از ساعت ۹ تا ۲۲ دایر است، فرصتی برای رونق گردشگری روستایی و حمایت از تولیدکنندگان بومی استان یزد فراهم آورده است.

