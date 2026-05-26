به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه، چهارم خرداد ماه، در جریان بازدید معاون گردشگری استان یزد از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی شهرستان مروست، جلسه‌ای با هدف واکاوی مشکلات و بهره‌گیری از خرد جمعی برای ارتقای صنعت توریسم در این منطقه برگزار شد.

در این نشست، فعالان بخش خصوصی دغدغه‌های خود را در زمینه‌هایی همچون لزوم مرمت اضطراری برخی بناهای واجد ارزش برای تغییر کاربری، کمبود فضاهای اقامتی استاندارد و نیاز به آموزش‌های تخصصی برای جوامع محلی مطرح کردند.

سید علیرضا سالارحسینی معاون گردشگری استان یزد با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این شهرستان گفت: مروست با داشتن بافتی زنده و آثاری شاخص همچون قلعه تاریخی، هویت ممتازی در سطح استان دارد و توسعه گردشگری در این منطقه بیش از هر چیز در گرو خلاقیت فعالان بومی و حفظ اصالت‌های فرهنگی و تاریخی است.

او خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد مسیری سبز برای سرمایه‌گذارانی هستیم که با نگاهی حفاظتی، قصد ایجاد اشتغال پایدار را دارند.

سالارحسینی اظهار کرد: اولویت اصلی ما در مروست، حمایت از طرح‌هایی است که بر پایه میراث ناملموس و سنت‌های محلی بنا شده باشند، چرا که گردشگر امروز به دنبال تجربه‌های زیسته و اصیل است.

