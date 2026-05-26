قهوه در یزد؛ روایتی پژوهشی از استمرار یک سنت کهن در دل کویر

سید محمد جواد عرفان‌فر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار در یادداشتی نوشت: قهوه یزدی نه فقط یک طعم، بلکه شیوه‌ای از زیست اجتماعی یزدی‌ها را بازتاب می‌دهد؛ شیوه‌ای که پیوندی عمیق با آیین‌های مذهبی، مجالس سوگواری، مهمان‌نوازی و حتی معماری خانه‌های سنتی دارد. آنچه قهوه یزدی را از دیگر انواع قهوه متمایز می‌کند، ترکیب ویژه‌ای از آیین، فرهنگ و مهارت محلی است؛ سنتی که در طول قرن‌ها شکل گرفته و امروز بخشی از میراث ناملموس استان یزد به شمار می‌رود.

ورود قهوه به یزد؛ از مسیر تجارت تا فرهنگ بومی

نخستین نشانه‌های ورود قهوه به ایران به دوره صفوی بازمی‌گردد؛ زمانی که روابط تجاری با عثمانی و هند رو به گسترش بود و قهوه‌خانه‌ها به یکی از نمادهای زندگی شهری تبدیل شدند. یزد نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مسیرهای کاروانی، از این جریان بی‌نصیب نماند. بازرگانان یزدی که رفت‌وآمد مستمر به بصره، هند و بنادر جنوبی داشتند، نخستین حاملان این نوشیدنی به شهر بودند.

اما خصوصیت یزدی‌ها این بود که هر کالای نوظهور را از مسیر اقتباس به سازگاری فرهنگی می‌رساندند. قهوه نیز همین مسیر را طی کرد؛ آن‌گونه که به‌جای مصرف درقهوه‌خانه‌های عمومی، بیشتر وارد فضاهای خانگی و مراسمی شد. بدین‌ترتیب، قهوه در یزد از همان آغاز، بیش از آن‌که یک نوشیدنی روزانه باشد، به هویت محافل خانوادگی و آیینی گره خورد.

قهوه به‌عنوان عنصر آیینی؛ نوشیدنی سوگواری‌ها

یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز قهوه یزدی، نقش برجسته آن در مراسم مذهبی و سوگواری‌ها است. در بسیاری از محله‌های تاریخی یزد، قهوه سال‌هاست که جزء ثابت نخل‌برداری‌ها، مجالس روضه و آیین‌های عزاداری محرم است. تهیه قهوه در چنین فضاهایی به‌صورت انفرادی انجام نمی‌شود، بلکه خود یک کار جمعی است؛ از انتخاب قهوه، تفت‌دادن، ساییدن، جوشاندن روی شعله‌های ملایم و افزودن ادویه‌های سنتی گرفته تا شیوه سرو آن در فنجان‌های کوچک و مخصوص.

قهوه در این مراسم فقط برای رفع خستگی نیست؛ علامت احترام، همراهی و مشارکت در سوگ است. میزبان با ارائه قهوه، نوعی پیوند عاطفی و معنوی با مهمان برقرار می‌کند و به این ترتیب، نوشیدن قهوه به بخشی از زبان نمادین آیین تبدیل می‌شود.

طعم و ساختار قهوه یزدی؛ میراثی از مهارت محلی

قهوه یزدی از نظر ترکیب، شیوه برشته‌کاری و طعم، با انواع قهوه عربی و ترک شباهت‌هایی دارد، اما دقیقا همان نیست. تفت‌دادن طولانی‌مدت و با حرارت کم، رنگی تیره و عطری سنگین ایجاد می‌کند که به‌تدریج امضای ذوق یزدی‌ها شد. افزودن هل، گلاب یا ادویه‌های معطر، طعمی ایجاد کرد که نه در قهوه عربی دیده می‌شود و نه در قهوه ترک معمول.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که قهوه یزدی، برخلاف تصور عمومی، نسخه‌ای اقتباسی نیست، بلکه یک سنت تعدیل‌شده و بومی‌شده است. مهارت تهیه قهوه، آداب سرو و حتی ظروف مخصوص آن، از سینی‌های قلم‌کاری گرفته تا فنجان‌های نقش‌دار، هرکدام بخشی از یک میراث ترکیبی‌اند که هم فرهنگ ایرانی و هم عناصر بین‌المللی را در خود حفظ کرده‌اند.

نقش اجتماعی قهوه در زندگی یزدی‌ها

قهوه در یزد فقط در مراسم سوگواری حضوری پررنگ ندارد؛ بلکه در بسیاری از محافل خانوادگی، نشست‌های دوستانه و حتی در مهمانی‌های رسمی نیز جایگاهی ویژه داشته است. این نوشیدنی به‌عنوان نمادی از گرم‌دلی، مهمان‌نوازی و احترام شناخته می‌شد و هنوز هم در برخی خانواده‌ها، سرو قهوه نوعی شأن و منزلت فرهنگی محسوب می‌شود.

در دهه‌های گذشته، زمانی که یزد در مسیر مدرنیته قرار گرفت و شیوه‌های جدید زندگی رواج یافت، بسیاری از عناصر سنتی از میان رفتند، اما قهوه همچنان در خانه‌ها و مراسم قدیمی حفظ شد؛ گویی مردم یزد آن را بخشی از هویت شهری خود می‌دانستند که نباید فراموش شود.

تهدیدها و ضرورت ثبت میراث ناملموس

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با رواج کافه‌های مدرن و موج جهانی نوشیدنی‌های جدید، سنت قهوه یزدی با مخاطراتی روبه‌رو شده است. از یک‌سو نسل جدید کمتر با آداب و مهارت‌های قدیمی قهوه‌آرایی آشنایی دارد و از سوی دیگر، بسیاری از ابزار سنتی در حال حذف شدن از خانه‌ها هستند.

با این‌حال، ثبت قهوه یزدی در فهرست میراث ناملموس استان، گامی مهم برای حفظ این دانش بومی بود. این ثبت، نه فقط یک رسم ساده، بلکه شیوه‌ای از زندگی، ارتباط انسانی و آیین‌مندی را پاس می‌دارد.

نتیجه‌گیری

قهوه یزدی صرفاً یک نوشیدنی نیست؛ داستانی است از پیوند فرهنگ و ذائقه، روایت سفرهای قدیم و تداوم آیین‌ها، و نمونه‌ای درخشان از چگونگی بومی‌شدن یک عنصر وارداتی در دل یک سرزمین کویری. قهوه یزدی امروز همچنان در فنجان‌های کوچک، روی سینی‌های سنتی، در کنار نخل‌های محرم و در خانه‌های قدیمی نفس می‌کشد و بخشی ثابت از هویت فرهنگی این شهر است.

حفظ این سنت، یعنی پاسداشت آیین‌های کهن، مشارکت اجتماعی و حافظه جمعی شهری که قرن‌هاست روایت خود را از دل شن‌ها و بادگیرها می‌نویسد.

