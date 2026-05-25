بهگزارش خبرنگار میراثآریا، دورههای تخصصی صنایعدستی تابستانه بافق که با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برگزار میشود، فرصتی ویژه برای علاقهمندان به هنرهای سنتی فراهم آورده تا تحت نظر اساتید مجرب، مهارتهای کاربردی را فرا گرفته و گواهینامه معتبر پایان دوره دریافت کنند.
در این دورههای تخصصی، بخش هنرهای حصیری، در دو سطح «مقدماتی» و «پیشرفته» طراحی شده است.
هنرجویان حصیربافی در سطح مقدماتی با شناخت اجزای درخت خرما و تکنیکهای پایه بافت آشنا شده و در سطح پیشرفته، مهارتهای پیچیدهتری همچون بافت محصولات کاربردی نظیر کلاه و بادبزن و تولیدات سفارشی را میآموزند.
همچنین رشته مرواربافی نیز به عنوان یکی از رشتههای پرطرفدار، در لیست آموزشهای تابستانه قرار گرفته است.
دوره آموزشی گوهرتراشی نیز در ۱۰ جلسه برگزار میشود و سرفصلهایی نظیر مبانی سنگشناسی، تراش حرفهای، پولیش و سوراخکاری دقیق سنگ را پوشش میدهد. این دوره بدون نیاز به پیشنیاز علمی، هنرجویان را از سطح پایه تا اجرای نهایی برای ورود به بازار کار آماده میکند.
تمامی این دورهها با ارائه گواهینامه معتبر پایان دوره همراه خواهد بود که میتواند گامی مؤثر در راستای دریافت تسهیلات خوداشتغالی برای هنرمندان باشد.
