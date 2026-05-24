بهگزارش خبرنگار میراثآریا، طرح عملیات مرمت و احیای دیوارنگارههای تاریخی امامزاده عبدالله (ع) بافق در چارچوب قرارداد منعقدشده میان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بافق و شرکت مهندسان مشاور سروستان سامان یزد و نظارت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یزد اجرا میشود.
این اقدام، گامی مهم در راستای حفاظت از میراث فرهنگی ـ مذهبی منطقه و نیز مستندسازی آثار تاریخی به شمار میرود و میتواند ضمن جلوگیری از فرسایش و آسیب بیشتر، زمینه نگهداری اصولی و معرفی بهتر این دیوار نگارهها را فراهم کند.
با اجرای این طرح، بخشهایی از دیوار نگارههای تاریخی امامزاده عبدالله (ع) که در گذر زمان دچار آسیب شدهاند، پس از بررسیهای کارشناسی، مورد مرمت و احیا قرار خواهند گرفت و مستندات آنها نیز برای استفادههای پژوهشی و آرشیوی تهیه میشود.
