به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز یکشنبه ۳ خردادماه، بازدید میدانی مسئولان میراث‌فرهنگی و بنیاد مسکن شهرستان بافق از روستای باقرآباد، با هدف بررسی میدانی و آغاز عملیات کف‌سازی معابر روستا، همچنین ساماندهی محوطه پیرامون قلعه تاریخی باقرآباد و تصحیح شیب مسیرها انجام شد.

این بازدید آغازگر عملیات اجرایی برای کف‌سازی معابر و ساماندهی محوطه تاریخی این روستا با تأمین اعتبار بنیاد مسکن و اجرای مشارکتی خواهد بود تا هویت فرهنگی و گردشگری باقرآباد تقویت شود.

در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت موجود، طرح اجرایی پروژه مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت تا اقدامات لازم با رعایت ضوابط فنی و اصول حفاظتی انجام شود.

بر اساس هماهنگی‌های انجام‌ شده، تأمین اعتبار این پروژه از سوی بنیاد مسکن انجام و اجرا مشارکتی خواهد بود تا ضمن بهسازی معابر و فضاهای پیرامونی، هویت تاریخی و گردشگری این روستا حفظ و تقویت شود.

این اقدام در راستای ارتقای کیفیت محیط روستایی، تسهیل تردد ساکنان و گردشگران و حفاظت از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی روستای باقرآباد انجام می‌شود.

انتهای پیام/