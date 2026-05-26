۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴

معاون گردشگری استان یزد از پروژه‌های شهرستان خاتم بازدید کرد

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، با هدف بررسی زیرساخت‌ها و رفع موانع پروژه‌های سرمایه‌گذاری، از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان خاتم بازدید کرد.

به‌گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، صبح روز دوشنبه، چهارم خرداد ماه، سید علیرضا سالارحسینی، معاون گردشگری استان یزد با حضور در شهرستان خاتم، مرکزیت هرات، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام و پتانسیل‌های بالقوه این منطقه قرار گرفت.

در این بازدید میدانی، چالش‌ها و موانع پیش‌روی پروژه‌های عمرانی و تفریحی حوزه گردشگری مورد ارزیابی فنی قرار گرفت.

معاون گردشگری استان در حاشیه این بازدید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطقی همچون هرات، علاوه بر رونق اقتصادی، زمینه‌ساز جذب گردشگر و معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این شهرستان خواهد بود.

بررسی راهکارهای حمایتی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای تقویت صنعت گردشگری در منطقه، از دیگر محورهای اصلی این بازدید یک‌روزه بود.

کد خبر 1405030500514
ناتیا موسوی
دبیر مهدی ارجمند

