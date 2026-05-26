به‌گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، صبح روز دوشنبه، چهارم خرداد ماه، سید علیرضا سالارحسینی، معاون گردشگری استان یزد با حضور در شهرستان خاتم، مرکزیت هرات، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام و پتانسیل‌های بالقوه این منطقه قرار گرفت.

در این بازدید میدانی، چالش‌ها و موانع پیش‌روی پروژه‌های عمرانی و تفریحی حوزه گردشگری مورد ارزیابی فنی قرار گرفت.

معاون گردشگری استان در حاشیه این بازدید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطقی همچون هرات، علاوه بر رونق اقتصادی، زمینه‌ساز جذب گردشگر و معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این شهرستان خواهد بود.

بررسی راهکارهای حمایتی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای تقویت صنعت گردشگری در منطقه، از دیگر محورهای اصلی این بازدید یک‌روزه بود.

انتهای پیام/