به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید علیرضا سالار حسینی روز دوشنبه 4 خرداد 1405، با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی، اظهار کرد: فعالان حوزه گردشگری در واقع پیشرانان اصلی اقتصاد این صنعت هستند و هدف ما از برگزاری این نشست، شناسایی دقیق گره‌های کور و تلاش برای باز کردن آن‌هاست تا مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه هموار شود.

سید علیرضا سالار حسینی در ادامه افزود: هرات با داشتن ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه گردشگری طبیعی و کشاورزی، در صورت رفع موانع موجود، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در استان را دارد و ما متعهد به پیگیری مطالبات فعالان این شهرستان هستیم.

