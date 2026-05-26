به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید علیرضا سالارحسینی صبح روز دوشنبه چهارم خرداد ماه با حضور در شهرستان مروست، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام و پتانسیل‌های منحصربه‌فرد این منطقه قرار گرفت.

در این بازدید میدانی، موانع اجرایی و چالش‌های موجود در مسیر اتمام طرح‌های گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون گردشگری استان یزد در حاشیه این برنامه با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه زیرساخت‌ها در سطح استان اظهار کرد: شهرستان مروست با داشتن بافت تاریخی ارزشمند و جاذبه‌های طبیعی ویژه، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری دارد.

او گفت: تمام تلاش ما بر این است تا با رفع موانع اداری و اعتباری، پروژه‌های نیمه‌کاره این منطقه را به بهره‌برداری برسانیم تا شاهد شکوفایی اقتصاد بومی و اشتغال‌زایی برای جوانان این خطه باشیم.

بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌گذار برای اقامتگاه‌های بوم‌گردی و بهره‌برداری بهینه از قلعه تاریخی مروست، از دیگر محورهای اصلی این بازدید بود.

