به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست شورای آموزش گردشگری استان، روز سه‌شنبه پنجم خردادماه در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و با حضور معاون گردشگری اداره‌کل و سایر مسئولان ذی‌ربط تشکیل شد.

در این جلسه، محور اصلی گفت‌وگوها، بررسی اقدامات و تصمیمات عملیاتی برای بهبود دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف گردشگری بود.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شورا با رویکردی آینده‌نگرانه، به دنبال ارائه بسته‌های آموزشی به‌روز برای فعالان این عرصه است تا ضمن افزایش مهارت‌ها، تصویر مثبت‌تری از میراث فرهنگی و جاذبه‌های استان به گردشگران داخلی و خارجی معرفی شود.

