سیامک صحافی، رئیس انجمن تاریخ و میراث ایرانیان در یادداشتی نوشت: سفرهای نوروزی و مخصوصا سیزدهم فروردین نقطه عطفی در رویارویی انسان با مظاهر طبیعی است و در این میان ضرورت دارد که مسافران با همت و تلاش خود ضمن بهره‌مندی از این موهبتهای الهی و ارزش‌های خدادادی با رعایت اخلاق طبیعت‌گردی و با بهره‌مندی از آموزه‌های زیست محیطی، صیانت از جلوه‌های الهی را سرلوحه رفتار و منش خود قرار دهند و در حفظ طبیعت و محیط زیست کوشا باشند.

نباید فراموش شود که محیط زیست سالم جزو سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌شود که همه وظیفه داریم در حفاظت و نگهداری از این مواهب طبیعی کوشا باشیم و بی‌توجهی به حفظ و پاسداشت از میراث طبیعی در نهایت با تخریب محیط زیست همراه خواهد بود که این خود مشکلات عدیده‌ای را برای تمامی جانداران از جمله خود انسان‌ها به وجود می‌آورد، پس بیاییم همه ما میراث بان طبیعت باشیم و برای حفظ آن احساس مسئولیت کنیم و به متخلفان نیز تذکر دهیم.

ضمن دعوت از عموم شهروندان و روستاوندان به حمایت از پویش‌های مردمی مانند طبیعت پاک، نه به زباله و... از همه عزیزان درخواست می‌شود تا با این حرکت همگانی همگام شوند و در روز ۱۳ فروردین به جای رها کردن زباله‌ها در طبیعت، کیسه مخصوص جمع‌آوری زباله را همراه خود برده و در پایان روز زباله‌های تولیدی را به ایستگاههای مستقر تحویل دهند و زباله‌های خود را در جنگل، ساحل دریا، کنار چشمه‌های آب، دره‌ها و مناطق کوهستانی رها نکنند و نسبت به سلامت درختان و بوته‌های جنگلی اعم از طبیعی و دست کاشت دقت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.

هموطنان گرامی با توجه به فصل گلدهی گیاهان، محل اسکان خود را در اماکنی انتخاب کنند که از پوشش گیاهی و جنگلی کمتری برخوردار باشد و از لگدمال کردن گیاهان و شکستن سرشاخه‌های درختان خودداری شود.

ماهیان قرمز به دلیل اینکه دارای آلودگی‌هایی هستند، نباید در طبیعت رها شوند لذا از هموطنان عزیز درخواست می‌شود ماهیان قرمز خود را در استخرها یا حوضچه‌هایی که شهرداری در برخی نقاط شهر ایجاد کرده، رهاسازی کنند.

در زمان حضور در طبیعت، مسافران تا حد امکان غذاهای آماده که نیازمند پخت نیست به همراه داشته باشند و در صورت نیاز به آتش، در حد امکان از زغال آماده استفاده کنند و از شکستن هرگونه سرشاخه درختان جلوگیری به عمل آورند و حتماً خاکستر آتش را نیز با آب و خاک خاموش کنند، همچنین از روشن کردن آتش در کنار درختان خودداری کنند که در این شرایط، بهترین کار همراه داشتن گاز پیک نیکی است.

جلوگیری از شکار و صید حیات وحش و عدم حمل هرگونه سلاح، تبر، اَره و تور صیادی از دیگر توصیه‌های مهم انجمن تاریخ و میراث ایرانیان به مردم است و هموطنان لازم است به جای شکار حیوانات و به جای چیدن گل‌ها و گیاهان با حراست از میراث طبیعی، از آنها عکس بگیرند و سال‌ها با ماندگاری آنها لذت ببرند.

تفرجگران نوروز در صورت مواجه شدن با هر گونه حریق در جنگل نسبت به خاموش کردن آن اقدام و یا با مراکز مرتبط تماس برقرار کنند.

مسافران نوروزی به منظور بهره‌مند شدن از محیط زیستی زیبا، سالم و با نشاط، در پاسداشت طبیعت، مواریث ملموس ملی و جهانی و همچنین مواریث ناملموس به ویژه در جوامع محلی کوشا باشند.

پاکیزه نگه داشتن حاشیه‌های رودخانه‌ها و نهرهای طبیعی، اماکن تاریخی و محوطه‌های باستانی که در نقاط مختلف کشور وجود دارند نیز مورد تأکید همه دوایر دولتی و انجمن تاریخ و میراث ایرانیان است.

گشت‌های ویژه یگانهای حفاظت میراث فرهنگی، محیط زیست و همچنین نیروهای انتظامی در مناطق مختلف کشور در ایام نوروزی برقرار است و تفرجگران سیزده نوروز در صورت مواجهه با تخلفهایی همچون آلودگی محیط، زباله و پسماندها، شکار حیات وحش، حفاری‌های غیر مجاز و موضوعاتی از این دست، با انجمن‌ها و نهادهای ذیربط ارتباط بگیرند تا موضوع پیگیری شود.

با توجه به الزام پاکی سواحل شمالی و جنوبی، مسافرانی که به شهرهای واقع در شمال و جنوب کشور رفته‌اند، ضمن توجه کامل به حفظ محیط زیست و طبیعت، با مأمورین اجرایی همکاری لازم را نیز بعمل آورند.

