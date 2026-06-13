به گزارش خبرنگار میراثآریا، حجتالله ایوبی، رئیس مرکز دیپلماسی و امور بینالملل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در جریان سفر به مسکو و در حاشیه ششمین اجلاس بینالمللی گردشگری روسیه، با آندری مالیشوف، معاون وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه، دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای فرهنگی، گردشگری و دیپلماسی عمومی گفتوگو و تبادل نظر کرد.
در این دیدار، طرفین با اشاره به جایگاه راهبردی روابط تهران و مسکو در معادلات منطقهای و بینالمللی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم تاریخی، تمدنی و فرهنگی دو کشور برای تعمیق همکاریها و گسترش تعاملات مردمی تأکید کردند.
ایوبی با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر و فشارهای فزاینده آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، اظهار کرد: شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری واقعیتهای پنهان جهان معاصر را آشکار ساخته است. امروز بسیاری از ملتها دریافتهاند که جهان محدود به جغرافیای غرب نیست و در گستره وسیع پیرامون ایران، کشورهایی با پیشینههای تمدنی درخشان، ظرفیتهای عظیم فرهنگی، منابع انسانی ارزشمند و توانمندیهای گسترده اقتصادی حضور دارند که میتوانند در کنار یکدیگر آیندهای مبتنی بر رفاه، ثبات و توسعه پایدار را رقم بزنند.
وی افزود: گسترش همکاریهای فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و سیاسی میان کشورهای منطقه نهتنها موجب رونق و شکوفایی متقابل خواهد شد، بلکه به تقویت بنیانهای امنیت پایدار، اعتمادسازی و همگرایی منطقهای نیز کمک میکند. امروز دیپلماسی فرهنگی و گردشگری به یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت روابط میان ملتها تبدیل شده و میتواند زمینهساز شکلگیری افقهای جدید همکاری باشد.
رئیس مرکز دیپلماسی و امور بینالملل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین با اشاره به دیدارها و رایزنیهای خود در مسکو گفت: در تمامی ملاقاتهایی که با مقامات، اندیشمندان و شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی روسیه داشتیم، احترام عمیق و تحسین آشکاری نسبت به ملت ایران مشاهده میشد. آنان از ایستادگی، عزت، هویت تاریخی و ظرفیتهای تمدنی ایران با ستایش یاد میکردند و معتقد بودند ملت ایران بار دیگر تصویری ماندگار از مقاومت، اقتدار و پایداری را در برابر افکار عمومی جهان به نمایش گذاشته است.
ایوبی تصریح کرد: تاریخ چند هزار ساله، میراث فرهنگی غنی، سرمایههای انسانی ارزشمند و فرهنگ ریشهدار ایرانی، همچنان از مهمترین مؤلفههای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و مورد توجه و احترام ملتهای مختلف قرار دارد.
در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف درباره توسعه همکاریهای گردشگری و افزایش تبادلات میان فعالان این حوزه به توافقاتی دست یافتند. رفع موانع موجود در مسیر تعاملات گردشگری، تسهیل سفر شهروندان دو کشور، تقویت همکاریهای مشترک در معرفی ظرفیتهای گردشگری و بهرهگیری از ابزارهای نوین برای بازاریابی و تبلیغات گردشگری از مهمترین محورهای این مذاکرات بود.
رئیس مرکز دیپلماسی و امور بینالملل وزارت میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشورمان در حوزه گردشگری اظهار کرد: هر سال میلیونها گردشگر روسی مقاصد مختلف جهان را برای سفر انتخاب میکنند و ایران با برخورداری از امنیت پایدار، مهماننوازی کمنظیر، تنوع چشمگیر جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی و همچنین ظرفیتهای برجسته در حوزه گردشگری سلامت، این توان را دارد که به یکی از مقاصد اصلی و محبوب گردشگران روس تبدیل شود.
وی تاکید کرد: توسعه همکاریهای گردشگری میان ایران و روسیه میتواند علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، به تعمیق شناخت متقابل ملتها، تقویت دیپلماسی عمومی و تحکیم پیوندهای فرهنگی میان دو کشور منجر شود؛ مسیری که از نگاه تهران و مسکو، یکی از ارکان مهم همکاریهای راهبردی در سالهای آینده خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما