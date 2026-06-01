برزین ضرغامی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا کاروانسرای گویجهبل را دومین بنای تاریخی احیاشده توسط صندوق در آذربایجانشرقی دانست و بیان کرد: پیش از افتتاح و بهرهبرداری کاروانسرای جهانی گویجهبل، احیای خانه معبودی در تبریز نشان داد که وقتی یک بنای تاریخی دوباره به چرخه زندگی بازمیگردد، فقط یک ساختمان بازگشایی نمیشود، بلکه بخشی از حافظه شهری و حیات اجتماعی نیز دوباره جان میگیرد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با اشاره به فضای شکلگرفته در کاروانسرای گویجهبل ادامه داد: امروز شور و شوقی که در این مجموعه دیده میشود، اتفاقی قابلتوجه و امیدوارکننده است. سالها چنین فضاهایی خاموش و متروکه بودند اما اکنون دوباره به محل حضور مردم، گردشگران، هنرمندان و فعالان اقتصادی تبدیل شدهاند و این دقیقاً همان مسیری است که صندوق توسعه و احیا دنبال میکند.
او ضمن تأکید بر اینکه احیای بناهای تاریخی صرفاً به مرمت کالبدی محدود نمیشود، گفت: وقتی یک بنای تاریخی احیا میشود، بهدنبال آن اشتغال، کسبوکار، گردشگری و جریان زندگی نیز شکل میگیرد. این بناها علاوه بر ارزش تاریخی و تمدنی، میتوانند به پایگاههایی برای ارتباط نسل جوان با پیشینه فرهنگی و تاریخی کشور تبدیل شوند.
ضرغامی با اشاره به ویژگیهای معماری کاروانسرای گویجهبل اظهار کرد: آنچه در این مجموعه بیش از هر چیز جلب توجه میکند، حضور پررنگ عناصر بومی در ساختار معماری و نقشه اجرایی آن است. گویجهبل از منظر معماری تفاوتهای قابلتوجهی با بسیاری از کاروانسراهای دیگر کشور دارد و همین ویژگی، جایگاه آن را در میان بناهای تاریخی منطقه متمایز کرده است.
او افزود: این مجموعه میتواند در آینده به یکی از نشانههای مهم معرفی دو شهرستان اهر و هریس تبدیل شود. در کنار ظرفیت گردشگری، حوزههایی مانند فرش و صنایعدستی نیز قابلیت پیوند با این مجموعه را دارند و ما حتماً پیگیر ایجاد بسترهایی برای عرضه و معرفی تولیدات هنرمندان منطقه خواهیم بود.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی با قدردانی از سرمایهگذار بخش خصوصی، مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجانشرقی و مسئولان استانی و شهرستانی گفت: هرجا مسیر برای سرمایهگذاری هموار شده، بخش خصوصی با انگیزه بیشتری وارد میدان شده است. وظیفه ما این است که موانع را کاهش دهیم، فرآیند صدور مجوزها و تغییر کاربریها را تسهیل کنیم و شرایطی فراهم آوریم که بناهای تاریخی بیشتری امکان احیا پیدا کنند.
او با اشاره به برنامههای حمایتی صندوق اظهار کرد: تمامی بناهایی که در طول سال افتتاح میشوند از تسهیلات صندوق بهرهمند خواهند شد و امسال نیز در حوزه صنایعدستی، بخش ویژهای برای حمایت از تولید، آموزش و فروش در نظر گرفته شده که تسهیلات آن در حال پرداخت است.
ضرغامی ادامه داد: از سرمایهگذاران بناهای تاریخی نیز خواستهایم توجه ویژهای به صنایعدستی داشته باشند. در گویجهبل جهانی، غرفه صنایعدستی تدارک و راهاندازی شده است و ما امیدواریم این مجموعه در آینده به مرکز معرفی و عرضه آثار هنرمندان منطقه تبدیل شود.
او همچنین با تأکید بر ضرورت بهبود مسیرهای دسترسی به این کاروانسرا گفت: سرمایهگذار تاکنون تلاشهای ارزشمندی انجام داده اما لازم است دستگاههای اجرایی نیز برای تسهیل دسترسی به این مجموعه همکاری بیشتری داشته باشند تا گویجهبل بیش از گذشته در مسیر گردشگری منطقه قرار گیرد.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه احیای بناهای تاریخی نشان میدهد هر فضایی که روزی خاموش و متروکه بوده، میتواند دوباره به نقطهای برای گفتوگو، تعامل فرهنگی و حضور اجتماعی تبدیل شود. ما باید تلاش کنیم چراغ بناهای تاریخی بیشتری در کشور روشن بماند.
