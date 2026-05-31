به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا ایاز امروز یکشبنه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ گفت: در این بازدید دکتر سید مهدی حسینی، معاون استاندار و فرماندار ویژه، مجید لطفعلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، رضا مصباحی، شهردار و جمعی از مسئولان اجرایی، از روند عملیات عمرانی بزرگترین پروژه فرهنگی و گردشگری استان مرکزی واقع در مبادی ورودی شهر ساوه بازدید کردند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ساوه، در جریان این بازدید میدانی ضمن تشریح ابعاد فنی و اجرایی این مجموعه اظهار داشت: پروژه مذکور با زیربنای ۱۴ هزار متر مربع بهعنوان شاخصترین مرکز فرهنگی و هنری استان مرکزی شناخته میشود که با بهرهگیری از توان و سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال احداث است.
او با بیان اینکه این مجموعه فراتر از یک پردیس سینمایی یک مجتمع چندمنظوره گردشگری است افزود: طراحی این پروژه شامل چهار سالن مجهز سینما، سالن همایشهای چندمنظوره، فضاهای گسترده تجاری و خدماتی است که با رعایت استانداردهای روز دنیا در حال تکمیل است تا پاسخگوی نیازهای فرهنگی مردم شریف ساوه و مسافران باشد.
ایاز در ادامه با تأکید بر همافزایی دستگاههای اجرایی برای تسریع در روند تکمیل این پروژه تصریح کرد: با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسبی که در ماههای اخیر شاهد آن بودهایم امیدواریم با تداوم حمایتهای مدیریت ارشد شهرستان و تلاش سرمایهگذار شاهد بهرهبرداری نهایی از این پردیس تا پایان سال جاری باشیم.
رئیس اداره میراثفرهنگی ساوه در پایان خاطرنشان کرد: بیشک افتتاح این مجموعه، ضمن جبران کمبود سرانههای فرهنگی و هنری تحولی بنیادین در جذب گردشگران و رونق اقتصادی شهر ساوه ایجاد خواهد کرد و این پروژه را به یکی از قطبهای اصلی گردشگری فرهنگی در سطح استان مرکزی تبدیل میکند.
