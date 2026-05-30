ضرورت صیانت از میراث قاجاری و تبدیل ظرفیت تاریخی به فرصت گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا امیری آشتیانی امروز شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در بازدید روز جمعه ۸ خردادماه از قلعه مستوفی‌الممالک (قلعه آقا) که با حضور ولی الله بیاتی نماینده، مجتبی ملکاء آشتیانی فرماندار، عظیم عظیمی شهردار، مسئولان ادارات ذی‌ربط و اعضای انجمن حمایت از ابنیه تاریخی شهرستان انجام شد، ضمن بررسی میدانی وضعیت بنا، بر لزوم توجه جدی به حفاظت، مرمت و احیای این اثر ارزشمند تاریخی تأکید شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آشتیان با اشاره به جایگاه ممتاز این بنا در هویت تاریخی شهرستان اظهار کرد: قلعه مستوفی‌الممالک یکی از نمونه‌های منحصربه‌فرد معماری دوره قاجار در استان مرکزی به شمار می‌رود که از ارزش‌های برجسته تاریخی، معماری و اجتماعی برخوردار است و شایسته آن است که در اولویت برنامه‌های حفاظتی و مرمتی قرار گیرد.

او با بیان اینکه این اثر تاریخی از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تبدیل شدن به یک مقصد فرهنگی و گردشگری برخوردار است، افزود: تخصیص منابع لازم، تسریع در روند مستندسازی و آغاز اقدامات مرمتی اصولی از ضرورت‌های انکارناپذیر در خصوص این بناست.

قلعه مستوفی‌الممالک که با نام «قلعه آقا» شناخته می‌شود از آثار برجای‌مانده از دوره قاجار است که با برخورداری از معماری سنتی ایرانی، مصالح بومی، برج دیده‌بانی، حیاط مرکزی و اتاق‌های متعدد از جمله نمونه‌های شاخص بناهای آن دوران به شمار می‌رود و جلوه‌ای روشن از هنر و شیوه زندگی در بستر تاریخی منطقه را بازتاب می‌دهد. این اثر تاریخی ارزشمند، پیش‌تر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.



