به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین خاکباز گفت: دومین هفته نمایشگاه مشاغل خانگی و کسبوکارهای کوچک با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری و شورای شهر، جهادکشاورزی، مرکز آموزش فنی و حرفه ای اداره صمت و مدیریت مجتمع فرهنگی هنری غدیر روز چهارشنبه ۷ خردادماه جاری برگزار و زمینه عرضه مستقیم محصولات و دستسازههای خانگی را برای فعالان این حوزه فراهم میکند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دلیجان افزود: استقبال گسترده در دوره نخست این رویداد موجب شده تا زمینهای مناسب برای بازاریابی و عرضه مستقیم محصولات خانگی و هنری با رویکردی حمایتی و در سطحی گستردهتر فراهم شود.
او تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای تمامی فعالان حوزه مشاغل خانگی، هنرمندان صنایعدستی و صاحبان کسبوکارهای کوچک است تا تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار دهند
