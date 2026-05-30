به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز شنبه سعید دارابی ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: مراسم آیینی «منجوقسالماق» با همافزایی دستگاههای اجرایی از جمله اداره فرمانداری، فرهنگ و ارشاد، ناحیه مقاومت بسیج و مشارکت فعال موسسه فرهنگی آرمان بهادران بزچلو، در محل میدان معلم کمیجان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کمیجان، با تأکید بر اهمیت پاسداشت آیینهای بومی اظهار کرد: «منجوقسالماق» از جمله آیینهای کهن و عمدتاً زنانه است که از دیرباز در روستاها و شهرهای شهرستان کمیجان رواج داشته و در واقع نوعی فالگیری همراه با شعرخوانی موزون محسوب میشود.
او افزود: این مراسم علاوه بر جنبه سرگرمی، دربردارنده بخش مهمی از فرهنگ شفاهی، اشعار محلی و باورهای عامیانه منطقه است صیانت از این میراث ناملموس و بازآفرینی آن در فضای شهری، گامی موثر در جهت انتقال مفاهیم فرهنگی به نسلهای جوان و تقویت هویت بومی شهرستان است.
دارابی در پایان ضمن قدردانی از تمامی نهادهای مشارکتکننده در برگزاری این رویداد فرهنگی، بر تداوم برنامههای حمایتی برای شناسایی، ثبت و معرفی ظرفیتهای فرهنگی شهرستان در سطوح استانی و ملی تأکید کرد.
شایان ذکر است این مراسم با استقبال خوب شهروندان کمیجانی مواجه شد و فضایی سرشار از نشاط اجتماعی و همدلی را در شب عید قربان فراهم آورد.
