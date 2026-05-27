به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ با اعلام خبر انتشار اپلیکیشن جامع گردشگری استان در پلتفرم کافه بازار، اظهار کرد: این اپلیکیشن به عنوان یک راهنمای همهجانبه، با هدف معرفی کامل جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان مرکزی، ارائه اطلاعات بهروز در خصوص امکانات رفاهی و خدماتی، و همچنین امکان رزرو اقامتگاهها و تسهیل برنامهریزی سفر برای گردشگران داخلی و خارجی طراحی و توسعه یافته است.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی افزود: در عصر دیجیتال استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی برای معرفی ظرفیتها و خدمات امری ضروری است اپلیکیشن گردشگری استان مرکزی با بهرهگیری از فناوریهای روز تلاش دارد تا تجربهای آسان لذتبخش و جامع را برای علاقهمندان به سفر و بازدید از این استان فراهم آورد.
او در تشریح قابلیتهای این اپلیکیشن، به بخشهای متنوع آن اشاره کرد و گفت: کاربران میتوانند با دانلود و نصب این برنامه، به اطلاعات جامعی در خصوص معرفی جاذبههای شاخص استان، فهرست اقامتگاههای رسمی و بومگردی، مراکز اقامتی، رستورانها، جاذبههای طبیعی و تاریخی، و همچنین رویدادها و جشنوارههای فصلی دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، امکان رزرو آنلاین اقامتگاهها و محصولات صنایعدستی نیز برای سهولت هرچه بیشتر گردشگران پیشبینی شده است.
مرزبان، ارائه این اپلیکیشن در پلتفرم کافه بازار را گامی مهم در جهت دسترسی آسانتر عموم مردم به این ابزار کاربردی دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با استقبال خوب هموطنان و گردشگران از این اپلیکیشن، شاهد افزایش چشمگیر سفر به استان مرکزی و رونق هرچه بیشتر صنعت گردشگری در منطقه باشیم.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی در پایان، از تلاشهای تیم توسعهدهنده و تمامی دستاندرکاران در راهاندازی این پروژه تقدیر و تشکر کرد و بر لزوم بهروزرسانی مستمر اطلاعات و افزودن امکانات جدید به اپلیکیشن در آینده تأکید نمود.
این اپلیکیشن هماکنون از طریق پلتفرم کافه بازار در دسترس و قابل دانلود و نصب است.
