به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی امروز دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ از بازدید میدانی فرماندار، معاون عمرانی فرماندار، بخشدار مرکزی و کارشناسان ادارات ذی‌ربط از جمله جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب، بنیاد مسکن و اداره برق از روستاهای هدف گردشگری هزاوه، مهرآباد و داین خبر داد.

رئیس اداره‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این حضور میدانی که با هدف احصای دقیق مشکلات و تعامل مستقیم با مردم، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی این روستاها صورت گرفت، نشان از عزم جدی مدیریت ارشد شهرستان برای گره‌گشایی از چالش‌های زیرساختی و گردشگری دارد.

او افزود: روستای هزاوه به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری و زادگاه بزرگمرد تاریخ ایران امیرکبیر از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه این اداره برخوردار است و مقرر شد با مشارکت و تعامل دستگاه‌های اجرایی، اقدامات لازم برای رفع نواقص، بهسازی مسیرهای دسترسی و تسریع در روند مرمت این بنای ارزشمند صورت پذیرد.

خسروی در پایان با قدردانی از اهتمام فرماندار اراک برای حضور در روستاها و شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های مردم، خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک تمامی توان خود را برای صیانت از هویت تاریخی روستای هزاوه و رونق گردشگری در روستاهای مهرآباد و داین به کار خواهد بست و امیدواریم با مصوبات این نشست، شاهد بهبود چشمگیر خدمات‌رسانی به اهالی و گردشگران در آینده‌ای نزدیک باشیم.

