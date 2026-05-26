به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ گفت: در نشستی که به میزبانی فرمانداری شهرستان خمین و با حضور وحید براتی‌زاده، فرماندار، سرهنگ پاسدار غلامرضا گودرزی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، سرهنگ نباتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و خسروی مسئول دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان برگزار شد، بر اهمیت صیانت از میراث معنوی و فیزیکی دوران دفاع مقدس تأکید شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین در این خصوص اظهار کرد: واقعه جنگ رمضان، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی و انقلابی شهرستان خمین است. با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در این جلسه مقرر شد تمامی ابعاد این واقعه در حوزه‌های مختلف، مورد مستندسازی دقیق و علمی قرار گیرد.

او افزود: در راستای پیوند میان گردشگری فرهنگی و ترویج ارزش‌های دفاعی مقرر شد یکی از اماکن شهرستان که در دوران دفاع مقدس و واقعه جنگ رمضان دچار آسیب شده است با رعایت اصول مرمتی و حفاظتی، به عنوان یادمان و موزه دفاع مقدس تغییر کاربری یافته و احیا شود.

مشهدی در پایان خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی خمین با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی خود، آمادگی دارد تا در زمینه شناسایی، مرمت و بهره‌برداری از این اماکن و همچنین ثبت میراث ملموس و ناملموس مرتبط با این واقعه، همکاری کامل را با دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به عمل آورد تا شاهد ایجاد مرکزی فاخر و درخور شأن ایثارگران و مردم خمین باشیم.

انتهای پیام/