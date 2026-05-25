به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید دارابی صبح امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: این جلسه با حضور اعضای شورای اسلامی، دهیار و جمعی از پیشکسوتان و اهالی روستا در خصوص هدف بررسی چالش‌های موجود در مسیر توسعه گردشگری و ارائه راهکارهای عملیاتی تشکیل شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کمیجان افزود: نصب تابلوهای استاندارد و جذاب، نه تنها به عنوان یک الزام ایمنی، بلکه به عنوان بخشی از هویت بصری روستا و اولین نقطه تماس گردشگران با مقصد حائز اهمیت ویژه‌ای است.

او در پایان با اشاره به پتانسیل‌های بالای روستای وفس افزود: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی با حفظ اصالت معماری و فرهنگ بومی می‌تواند موتور محرک اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان روستا باشد.



