به گزارش خبرنگار میراث آریا، الهام سیمایی امروز ۳ خرداد ۱۴۰۵ گفت: آیین افتتاحیه نمایشگاه صنایع‌دستی استان با حضور شهردار اراک، رئیس شورای اسلامی شهر، مدیر موزه دفاع مقدس، شهردار بافت تاریخی و جمعی از مدیران، مسئولین و معاونین دستگاه‌های اجرایی در محل موزه مفاخر برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، در حاشیه این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بیت‌المقدس اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه در ایامی که یادآور ایثار، مقاومت و پیروزی‌های بزرگ ملت ایران است فرصتی مغتنم برای پیوند زدن روحیه سلحشوری با ذوق و هنر اصیل ایرانی است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: حضور پرشور مسئولین عالی‌رتبه شهر در این مراسم نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای حمایت از صنایع‌دستی و هنرمندان این بخش است. ما معتقدیم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌توان صنایع‌دستی را از حاشیه به متن زندگی روزمره مردم وارد کرد و از این طریق به اشتغال‌زایی و رونق گردشگری در استان کمک شایانی کرد.



در این مراسم، شهردار، رئیس شورای شهر و شهردار بافت تاریخی اراک نیز ضمن بازدید از غرفه‌های نمایشگاه، از تنوع، کیفیت و خلاقیت هنرمندان تقدیر کردند. این نمایشگاه شامل غرفه‌های نظیر قلم‌زنی، چرم‌دوزی، سرمه بافی، سنگ و..... است و به مدت یک هفته برای بازدید عموم در موزه مفاخر اراک دایر خواهد بود.

