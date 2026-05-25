به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید نیکنام امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در تشریح جزئیات پروژه مرمت کاروانسرای مجدالممالک گفت: عملیات مرمت و بازسازی کاروانسرای مجدالممالک که به عنوان یکی از شاهکارهای معماری دوره قاجار و از نقاط شاخص جاده ابریشم در شهرستان فراهان شناخته میشود با جدیت و نظارت دقیق کارشناسان در دست اجرا بود.
رئیس اداره میراث فرهنگی فراهان با اشاره به اهمیت حفظ هویت تاریخی این منطقه افزود: تکمیل فاز اول مرمت شامل تقویت سازههای آسیبدیده، بازسازی سقفها، ترمیم گنبدها و ایمنسازی دیوارهای پیرامونی بوده است که با استفاده از مصالح بومی و با رعایت اصول علمی مرمت انجام شده است.
او در ادامه به اهداف این پروژه اشاره کرد: هدف ما از این اقدام، تنها مرمت فیزیکی بنا نیست بلکه قصد داریم با احیای این اثر، زمینه را برای تبدیل شدن این منطقه به قطب گردشگری فراهم کنیم.
